Op zondag 20 december vindt het ZondagCafé plaats in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Het programma begint om twee uur ’s middags en de deuren openen om half twee.

Gevonden voor jou

Het ZondagCafé is een initiatief van vrijwilligers uit Schaijk. Zij organiseren regelmatig een middag met een live programma in de foyer van dorpshuis De Phoenix.

Elke editie zijn er twee gasten met een bijzonder verhaal en is er live muziek. Bezoekers kunnen tijdens het programma ook gezellig buurten en een drankje drinken.

Gratis toegang

De toegang tot het ZondagCafé is altijd gratis. Het programma voor deze editie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het dorpshuis ligt in het centrum van Schaijk en biedt ruimte voor diverse activiteiten. Het ZondagCafé is een van de terugkerende evenementen die hier worden georganiseerd.