Het bestrijdingsseizoen tegen tijgermuggen in Mierlo is afgerond. De muggenvallen zijn weggehaald en de straatkolken kunnen weer worden schoongemaakt. Landelijk was het een recordjaar, met meer dan 300 vondsten op 40 locaties.

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In Mierlo zijn dit jaar tijgermuggen aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar, net als op andere plekken in Nederland, maatregelen genomen om verspreiding van de mug tegen te gaan. Nu het bestrijdingsseizoen voorbij is, zijn de vallen verwijderd en kunnen de straatkolken op de bestrijdingslocaties worden gereinigd.

Recordaantal vondsten

Het afgelopen jaar was druk voor de NVWA. Op 40 locaties in Nederland werden tijgermuggen gevonden, goed voor meer dan 300 afzonderlijke vondsten. Om verdere verspreiding te voorkomen, is op veel plekken extra gecontroleerd en ingegrepen.

Vervolg in 2027

Hoewel het seizoen van 2026 voorbij is, blijft de tijgermug een aandachtspunt. De NVWA zal ook volgend jaar actief blijven zoeken en bestrijden. Gemeenten waar dit jaar tijgermuggen zijn aangetroffen, waaronder Geldrop-Mierlo, worden naar verwachting in 2027 opnieuw bezocht. Bewoners van deze gebieden kunnen hierover in maart bericht verwachten.