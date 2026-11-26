Dertig vrijwilligers uit Heeze-Leende hebben een cursus gevolgd over verantwoord alcohol schenken. De gemeente organiseerde de bijeenkomst samen met Novadic-Kentron.

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De cursus richtte zich op het belang van verantwoord alcohol schenken en de rol van barvrijwilligers. De deelnemers kregen praktische tips en voorbeelden om beter voorbereid te zijn op hun taak.

Er werd onder meer besproken hoe je handelt als iemand te veel heeft gedronken en hoe je omgaat met lastige situaties achter de bar. De vrijwilligers kregen duidelijke uitleg over hun verantwoordelijkheden.

Certificaat uitgereikt

Na afloop van de cursus ontvingen alle dertig deelnemers een IVA-certificaat. Dit staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken en is bedoeld om vrijwilligers te ondersteunen in hun werk achter de bar.

De gemeente Heeze-Leende organiseerde de cursus in samenwerking met Novadic-Kentron, een organisatie die zich richt op verslavingszorg en preventie.