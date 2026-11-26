In Eindhoven is een lekkage gemeld aan de Vonderweg. Sinds vanochtend kun je daar mogelijk last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond twee uur vanmiddag te hebben opgelost.

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Het waterbedrijf heeft de storing vanochtend om half tien gemeld. De lekkage treft de Vonderweg en de directe omgeving in Eindhoven. Door het probleem kun je merken dat er minder water uit de kraan komt, het water troebel is of dat er helemaal geen water beschikbaar is.

Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de situatie rond twee uur vanmiddag weer normaal is. Tot die tijd kun je in de buurt hinder ondervinden.