Gezinnen die ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld kunnen tussen 21 december en 3 januari gratis naar Museum Klok & Peel in Asten. De actie is mogelijk gemaakt door Stichting Leergeld en het museum, met steun van de gemeenten Asten en Someren.

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Tijdens de kerstvakantie is Museum Klok & Peel sfeervol ingericht met kerstverlichting, een kerststal en versierde bomen. Kinderen kunnen deelnemen aan winterse activiteiten, zoals een speurtocht, spelletjes en de Lego Experience.

Het museum biedt een kijkje in de natuur en geschiedenis van de Peel. Nieuw is een interactieve chatbot waarmee bezoekers vragen kunnen stellen aan dieren uit het verleden, zoals een mammoet of een middeleeuws paard. Ook zijn er verhalen over de geluiden van de natuur en op sommige dagen extra activiteiten, waaronder schminken, harpconcerten en een ballonnenartiest.

Voor gezinnen via Stichting Leergeld

Gezinnen die ondersteuning ontvangen van Stichting Leergeld krijgen een e-mail met informatie over de actie. Alle kinderen uit het gezin mogen gratis naar binnen, samen met maximaal twee volwassenen. De kaartjes zijn geldig tussen 21 december en 3 januari. Het museum is dagelijks geopend van elf uur 's ochtends tot half vijf 's middags, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.

Meer informatie over de collectie, activiteiten en evenementen is te vinden op de website van Museum Klok & Peel. Daar kunnen geïnteresseerden ook een virtuele rondleiding volgen.