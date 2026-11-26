Tien vrijwilligers uit de gemeente Maashorst hebben woensdagavond een vrijwilligerspenning ontvangen. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis reikte burgemeester Hans van der Pas de penningen uit. De jaarlijkse onderscheiding gaat naar inwoners die zich uitzonderlijk inzetten voor de gemeenschap. De vrijwilligers kregen naast de penning een oorkonde en een geldbedrag.

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De vrijwilligerspenning wordt jaarlijks uitgereikt aan maximaal tien personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeente Maashorst. Kandidaten kunnen worden aangemeld door inwoners, verenigingen en organisaties. Een onafhankelijke commissie maakt uiteindelijk de selectie.

Dit jaar werden vijf jongere en vijf volwassen vrijwilligers gekozen. Zij ontvingen een unieke penning, een persoonlijke oorkonde en een geldbedrag. Dat bedrag mogen ze besteden aan hun vrijwilligerswerk. De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Maashorst.

Jongeren en volwassenen onderscheiden

Onder de jongeren viel Tren Peeters uit Reek op. Hij is twaalf jaar en actief als vrijwilliger bij verschillende lokale evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas en de Goede Doelen Week. Ook is hij mantelzorger voor zijn moeder. Andere jongeren die een penning ontvingen zijn Jordy Jans, Sake Velthuis, Rik Verhoeven en Freke van Rooij.

Bij de volwassenen kreeg onder meer Betty Visschers-Albers uit Schaijk de onderscheiding. Zij is voorzitter van Stichting Vier Vrijheid en vrijwilliger bij de Heemkundekring Schaijk-Reek. Ook Lies Verbossen-Vialle uit Uden werd geëerd. Zij zet zich in als natuurgids en coördinator bij IVN Uden en is actief bij natuurorganisaties in De Maashorst. Andere volwassenen die een penning ontvingen zijn Rien Nooijen, Nellie van Krijl-van de Rijt en Jan Raymakers.