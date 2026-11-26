De waterstoring door een lekkage rond de Maasdijk in Overlangel is opgelost. Mensen konden last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk.

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De storing begon vanochtend om kwart voor tien en trof een deel van de Maasdijk en directe omgeving. Het waterbedrijf Brabant Water heeft de lekkage inmiddels verholpen.

Door de storing konden bewoners tijdelijk geen water hebben, bruin water uit de kraan zien of merken dat de waterdruk lager was dan normaal. Deze problemen zijn nu voorbij.