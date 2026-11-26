De gemeente Baarle-Nassau heeft een tijdelijke vergunning verleend aan Puur Grens Geluk voor een standplaats op de weekmarkt. Het gaat om de periode van 24 november 2026 tot 31 maart 2027, van negen uur 's ochtends tot twaalf uur, op het St. Annaplein.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een tijdelijke vergunning verleend aan Puur Grens Geluk voor een standplaats op de weekmarkt. Het gaat om de periode van 24 november 2026 tot 31 maart 2027, van negen uur 's ochtends tot twaalf uur, op het St. Annaplein.