Het seizoen van de Aziatische hoornaar is bijna voorbij. In de gemeente Moerdijk zijn dit jaar duizenden koninginnen gevangen en tientallen nesten verwijderd.

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In het voorjaar van 2026 zijn in de gemeente Moerdijk 2.700 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. Daarnaast zijn 70 primaire nesten en 60 secundaire nesten opgespoord en verwijderd. Een primair nest is het eerste, kleine nest dat een koningin bouwt, vaak in het voorjaar. Later verhuizen de hoornaars naar een groter secundair nest, dat meestal hoog in een boom hangt.

De gemeente Moerdijk heeft dit jaar veel meldingen ontvangen van inwoners. Dankzij de inzet van vrijwilligers, imkers en andere betrokkenen konden de nesten worden verwijderd. Ook zijn waardevolle gegevens verzameld die helpen bij de aanpak van deze invasieve soort.

Invasieve soort

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt. Ze vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze honingbijen en andere insecten eet. Dit kan grote gevolgen hebben voor de natuur en de landbouw.

Het beheersen van de Aziatische hoornaar blijft een uitdaging. De gegevens die dit jaar zijn verzameld, worden gebruikt om de aanpak in 2027 verder te verbeteren.