Vanaf 14 december wordt buslijn 177 uitgebreid met nieuwe haltes en een verbeterde dienstregeling. Sinds oktober zijn ook e-bikes en e-steps beschikbaar op vier haltes van deze lijn. Deze voorzieningen maken het Haven- en Industrieterrein Moerdijk beter bereikbaar.

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Buslijn 177 krijgt met ingang van 14 december een nieuwe dienstregeling en extra haltes. Reizigers kunnen dan ook gebruik maken van een halte op de Cargoweg bij het Logistiek Park Moerdijk. De dienstregeling wordt aangepast, zodat werknemers die ’s avonds rond tien of elf uur klaar zijn met hun ploegendienst, alsnog met de bus kunnen reizen. Overdag buiten de spits rijdt de bus voortaan één keer per uur in plaats van twee keer.

Sinds oktober zijn e-bikes en e-steps beschikbaar op vier bushaltes van lijn 177. Deze voertuigen maken het mogelijk om het laatste stuk van de bushalte naar bedrijven op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk snel af te leggen. De reistijd wordt hierdoor verkort tot maximaal tien minuten. De fietsen en steps zijn voorzien van ‘Port of Moerdijk’ branding en kunnen alleen binnen het terrein worden gebruikt.

Nieuwe vervoersopties

Het aantal fietsen en steps wordt afgestemd op het gebruik, zodat er altijd voldoende beschikbaar zijn. De dienstregeling van buslijn 177 is gekoppeld aan de treinverbinding bij station Lage Zwaluwe. Hier kunnen reizigers overstappen op de Sprinter naar Breda. Werkgevers op het bedrijventerrein hebben al een aanmeldformulier gekregen voor de e-bikes en e-steps. Binnenkort volgt een brief over deelname aan een collectieve aanpak. Alleen medewerkers van bedrijven die zich daarbij aansluiten, kunnen de fietsen en steps gebruiken.

Buslijn 177 is vorig jaar gestart en wordt inmiddels door bijna 1.000 reizigers per maand gebruikt. Het gaat vooral om medewerkers en studenten die zonder auto naar het Haven- en Industrieterrein Moerdijk reizen. Om de buslijn structureel te behouden, moet het aantal reizigers groeien naar ongeveer 3.000 per maand.

Werkzaamheden en toekomst

De uitbreiding van de buslijn komt op een moment dat werkzaamheden aan de N3 voor verkeersoverlast zorgen. De nieuwe vervoersopties bieden een alternatief voor mensen die het bedrijventerrein willen bereiken. Samen met VNO-NCW Kring Moerdijk is een plan opgesteld om het openbaar vervoer naar dit gebied verder te verbeteren.