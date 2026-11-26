Het is eind november en de temperaturen komen niet of nauwelijks boven het vriespunt uit. Het is volgens meteoroloog Verena Mülder van Weerplaza "veel kouder dan normaal". Voor winterliefhebbers is er voorzichtig goed nieuws, want het wordt nog wat frisser. Maar of ook de schaatsen uit het vet kunnen?

Dat de temperaturen donderdag boven het vriespunt komen, is maar tijdelijk: in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het weer vriezen. En flink ook. "Het wordt de koudste nacht van de week met temperaturen van -6 of lokaal -8 graden", vertelt Mülder.

"Het is nog aan het vriezen, en dat blijft nog wel even zo", vertelt Mülder over de koude start van donderdagmorgen. "Pas in de middag komt de temperatuur iets boven 0."

Is het normaal dat het eind november al zo koud is?

Het is opmerkelijk dat het eind november al zo koud is, legt de meteoroloog uit. "Het is veel kouder dan normaal: het zou nu zo'n 8 of 9 graden moeten zijn. Dat de temperaturen de hele dag niet of nauwelijks boven 0 komen, is bijzonder vroeg. Normaal gebeurt dat pas eind december."

De ijskoude temperaturen zorgen er zelfs voor dat donderdagavond in Winterswijk, in Gelderland, de eerste schaatsmarathon op (opgespoten) natuurijs kan worden gereden.

Waarom groeit het ijs niet?

Betekent dat ook goed nieuws voor schaatsliefhebbers die op plassen en slootjes hun eerste rondjes willen maken? "Op opgespoten ijsbanen wel, maar op natuurlijk water en op slootjes niet, verwacht ik. De wind gaat de ijsvorming tegen", vertelt Mülder in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

Voor mensen voor wie de winter nog wat te vroeg komt, is er goed nieuws: het wordt iets warmer. "In de nacht naar zaterdag wordt het nog -4, dat is ook behoorlijk koud. Pas op zondag zijn de temperaturen wat hoger, zo'n 4 graden. Het wordt dan wel bewolkt en het kan gaan regenen."