Haar grote witte lach, haar kleurrijke kleding en haar uitgesproken persoonlijkheid. Binnen het Bredase damesdispuut PEPE kende bijna iedereen Bertie Vogelzang. Toch worstelde de 55-jarige vrouw met het leven. Vorig jaar overleed ze door zelfdoding. Zaterdag lopen bijna vijftig studenten en oud-studenten zestien kilometer in Egmond om geld in te zamelen voor zelfmoordpreventie. Inmiddels staat de teller op ruim zestienduizend euro.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ze was mijn hartsvriendin", vertelt Nanette Louwrier-van der Borght. "Ik zag ook dat het niet meer goed met haar ging. En dat vertelde ze ook echt wel. Maar ik had niet gedacht dat ze het zou doen." Nanette leerde Bertie kennen in 1989. Samen met twaalf andere vrouwen richtte ze in Breda het damesdispuut PEPE op. Bertie studeerde aan de toenmalige NHTV en behoorde tot de eerste drie aspirant-leden. Inmiddels telt het dispuut zo'n 140 vrouwen.

"Ze stond vol in het leven, tot ze somber werd."

Bertie was volgens Nanette misschien wel de meest opvallende van allemaal. Ze maakte veel van haar kleding zelf, was een tijdlang hoedenmaakster en droeg bijzondere sieraden. Ze had een mooie carrière bij KLM en was een zorgzame moeder voor haar twee dochters. Ook na haar studententijd bleef ze nauw betrokken bij het dispuut. Zo hielp ze nog mee met de organisatie van het gala ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan. "Ze was zo'n uitgesproken persoonlijkheid. Een superkrachtige vrouw. Ze stond echt vol in het leven totdat ze somber werd."

Verschillende omstandigheden zetten het leven van Bertie op zijn kop. Ze kreeg te maken met angsten, gevoelens van eenzaamheid en donkere gedachten. Haar naasten probeerden haar te helpen. "Een groot aantal mensen, inclusief haar familie, wist hoe zwaar zij het had. Ze heeft echt keihard gestreden, dat wil ik echt wel benoemen."

Damesdispuut PEPE doet mee aan de Fjoertoer in Egmond (foto: privé).

Op 28 augustus vorig jaar overleed Bertie. Haar dood maakte veel los binnen het dispuut, ook bij de jonge vrouwen die nu in Breda studeren. Juist zij kwamen met het initiatief om de Fjoertoer in Egmond, een wandeltocht met lichtjes van 16 kilometer, te lopen en geld op te halen voor 113 Fonds Zelfmoordpreventie. Volgens Nanette heeft het verlies van Bertie geleid tot meer openheid binnen het dispuut over mentale gezondheid. Zeker onder de huidige studentes vindt ze dat belangrijk. "Wij zien ook echt wel hoe jonge mensen worstelen met hoe de wereld nu in elkaar zit en wat voor stress er allemaal is." Het gaat haar om het gesprek met elkaar. "Hoe voel je je nu echt? En daar ook eerlijk over durven en mogen zijn."

"De drempel voor iemand die somber of depressief is, is zo hoog."

Zaterdag, precies een jaar na de herdenkingsdienst voor Bertie, komen de verschillende generaties opnieuw samen. Ook buiten het dispuut willen ze psychische problemen beter bespreekbaar maken. "Er is zoveel angst om iemand kwijt te raken en zoveel mensen weten niet zo goed waar de hulp is." Nanette benadrukt hoe belangrijk het is om elkaar daarbij te helpen. "Die drempel voor iemand die somber of depressief is, is zo hoog. Het is heel belangrijk om dat samen met iemand te doen." Zaterdag zullen de gedachten van de wandelende vrouwen ook bij hun overleden vriendin zijn. Nanette weet wel hoe Bertie zelf aan de tocht zou hebben meegedaan: "Bertie was zelf heel sportief, dus die had waarschijnlijk vooraan gelopen."

Bertie Vogelzang met haar brede lach (foto: privé).