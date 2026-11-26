Op dinsdag 8 december organiseert de gemeente Halderberge een openbare raadsinformatiebijeenkomst over sociale huurwoningen. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Oudenbosch.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst geeft woningcorporatie Woonkwartier een toelichting op het woningtoewijzingsbeleid. Onderwerpen zoals het huurbeleid en de verdeling van sociale huurwoningen onder verschillende doelgroepen komen aan bod.

De bijeenkomst is bedoeld om vragen van de gemeenteraad te beantwoorden. Belangstellenden kunnen meekijken, maar persoonlijke situaties worden niet besproken. Voor individuele vragen kun je contact opnemen met Woonkwartier.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oudenbosch. Het programma duurt anderhalf uur, van half acht tot negen uur ’s avonds. Online deelname is niet mogelijk.

De gemeente vraagt belangstellenden om zich vooraf aan te melden. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente Halderberge.