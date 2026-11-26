Peuters en kleuters in het Land van Cuijk kunnen spelenderwijs groenten ontdekken met het Groente Avontuur. Dit interactieve bordspel is gratis verkrijgbaar bij onder andere bibliotheken en consultatiebureaus.

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Het Groente Avontuur is een bordspel dat kinderen van 3 tot 6 jaar samen met hun (groot)ouders kunnen spelen. Tijdens het spel voeren ze opdrachten uit en leren ze verschillende soorten groenten kennen. Een bijbehorende app, beschikbaar in zeven talen, helpt bij het uitleggen van de opdrachten en geeft ouders tips om groenten vaker op tafel te zetten.

Onderzoek van de Universiteit Maastricht wijst uit dat kinderen dankzij het spel meer groenten proeven en eten, vooral soorten die ze nog niet eerder hadden geprobeerd. Ouders merken dat de maaltijden gezelliger worden en dat er minder discussies aan tafel zijn. Het spel wordt door veel gezinnen één tot vier keer per week gespeeld, wat helpt om kinderen aan groenten te laten wennen.

Gratis in Land van Cuijk

Het Groente Avontuur is ontwikkeld door kinderdiëtisten in samenwerking met de GGD. Het Smaakcentrum biedt het spel gratis aan in het Land van Cuijk. Je kunt het ophalen bij locaties zoals de bibliotheek, het consultatiebureau en kinderdagverblijven in de regio.

Het bordspel is bedoeld om samen nieuwe smaken te ontdekken en groente eten leuker te maken voor het hele gezin.