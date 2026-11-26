Een man die donderdagochtend probeerde te vluchten voor de politie in Tilburg heeft daar voor meerdere gevaarlijke situaties gezorgd. De automobilist reed met hoge snelheid door de stad en negeerde een rood verkeerslicht. Agenten crashten met een politiebusje tegen een verkeerslicht toen ze probeerden de auto klem te rijden.

De achtervolging begon rond het centrum van Tilburg. De auto reed op een bepaald moment met zo'n tien politieauto's achter zich aan de Heuvelring op, waar veel publiek getuige was van de wilde achtervolging.

Op de Schouwburgring ging het mis: de auto ramde een politiebus, die vervolgens tegen een verkeerslicht botste. De verdachte wist te ontkomen en vervolgde zijn weg door de straten van het centrum.

Het lukte de politie kort daarna wel de auto klem te rijden. De man werd op de kruising van de Wethouder Baggermanlaan met de Havendijk opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en het opzettelijk overtreden van verkeersregels.

De agenten die in de politiebus zaten, raakten niet gewond bij de botsing. De auto van de verdachte liep net als de politiebus veel schade op.