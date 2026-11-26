Na meerdere meldingen over asociaal rijgedrag zette de politie donderdag een zogeheten videoauto in om een 33-jarige automobilist rond Den Bosch te volgen. Zo werd zijn rijgedrag op beeld vastgelegd. Agenten zagen hem gevaarlijke manoeuvres uithalen. Bij zijn aanhouding bleek de man drugs te hebben gebruikt.

De man kreeg een paar maanden geleden al een bekeuring voor een snelheidsovertreding, hij reed bijna 50 kilometer per uur te hard op de A59 bij Nuland. Daarna bleven meldingen over zijn rijgedrag binnenkomen. Agenten volgden hem daarom donderdagochtend met een zogeheten videoauto, waarmee zijn rijgedrag werd gefilmd.

Meerdere overtredingen

Bij knooppunt Hintham zagen ze hoe de automobilist in een flauwe bocht drie auto's rechts inhaalde. Hij was meerdere keren aan het bumperkleven en reed op de A2 bij Den Bosch zigzaggend tussen het verkeer door. Daarbij reed hij volgens de politie gemiddeld 137 kilometer per uur waar je 100 kilometer per uur mag.

Drugs

Bij zijn aanhouding bleek de man onder invloed te zijn van drugs. Op het politiebureau is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Ook kreeg hij drie bekeuringen en is zijn rijbewijs naar het CBR gestuurd omdat de politie twijfelt of hij wel in staat is om veilig te rijden.