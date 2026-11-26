Al dertig Eredivisiewedstrijden op rij is Willem II zonder winst en daarmee evenaarde de club het negatieve record van Helmond Sport uit 1984. Als de Tilburgers vrijdagavond niet winnen bij FC Groningen, krijgen ze het bedenkelijke record alleen in handen. Ondanks de dramatische reeks hebben veel supporters vertrouwen in een ommekeer. “We hebben vaker gezien dat het heel anders kan gaan”, zegt Herm-Jan van Boxtel.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van Boxtel (52) is een Willem II-supporter in hart en nieren. Zelfs zijn vrouw, die Feyenoord-supporter was, raakte besmet met het Willem II-virus. “De sfeer heeft me op jonge leeftijd gepakt. Willem II is een deel van mijn leven”, zegt de Tilburger. Voor de winterstop ziet Van Boxtel nog maar weinig kansen om punten te pakken. Wel hoopt hij op een resultaat tegen nummer zeventien van de Eredivisie ADO Den Haag (zes punten meer dan Tilburgers) en nummer 16 Telstar (zeven punten meer). Voor de tweede competitiehelft heeft hij meer vertrouwen in betere resultaten. “De tegenslagen die Willem II nu heeft, kunnen bij andere clubs ook gebeuren.” Van Boxtel komt dit seizoen niet naar het Koning Willem II Stadion om mooi voetbal te zien. De spelers willen het altijd voetballend oplossen, maar er moet uit een ander vaatje worden getapt, vindt hij: "Het ontbreekt aan karakter: ik heb liever punten met klotevoetbal dan geen punten met mooi spel.”

Herm-Jan van Boxtel op bezoek in het Engelse Bristol, in het midden zijn vrouw Gaby.

Berton Hoofs (62) noemt zichzelf een rasoptimist en denkt dat het gat met de ploegen erboven te dichten is. De zestiende plek geeft recht op play-offs, de laatste twee ploegen degraderen. In de ongeveer 25 jaar dat de Tilburger een seizoenkaart heeft, heeft Hoofs geleerd te verliezen. “Ik word er niet vrolijk van, maar het is accepteren en door. Ik kan het echt niet beter dan die jongens op het veld”, zegt hij lachend. Hij had wel meer van dit seizoen verwacht, want op papier is er volgens hem meer dan genoeg kwaliteit. "Maar het elftal heeft geen vertrouwen”, concludeert hij. Trouw zit Hoofs iedere week in het stadion. Maar of er dit seizoen nog veel te juichen valt? “Zes keer winnen en je wint de beker, haha.”

"Ik word niet vrolijk van dat heen en weer."

Ook Wil Spaninks (61) is een fanatieke Willem II-supporter. De Tilburger heeft de hoop op betere tijden niet opgegeven. De laatste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) zag hij "dat het minder een gatenkaas was". En afgelopen week tegen FC Twente (2-1) was hij positief verrast: "Als de verdediging staat kun je verder bouwen. In de nieuwe trainer Jurgen Streppel heb ik vertrouwen, hij zit er bovenop.” Meer sportieve stabiliteit is een wens van Spaninks. Hij vergelijkt zijn club met FC Volendam, dat bekendstaat om het vele promoveren en degraderen. “De ambitie is om een stabiele middenmoter te worden in de Eredivisie. Ik word niet vrolijk van dat heen en weer tussen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie (KKD). Dan speel ik liever ieder jaar in de top van de KKD.” Los van de dramatische reeks is hij te spreken over het algemene beleid. Directeur Merijn Goris heeft de begroting met miljoenen euro’s opgeschroefd en de club doet volgens hem geen onverantwoorde uitgaven. Ook positief vindt hij het dat de supporters volle bak achter hun ploeg blijven staan. Over de vernieuwde selectie was hij bij de start van dit seizoen nog tevreden. "Maar dat valt dan tegen", zegt hij.

Wil Spaninks en zijn zoon.

Programma Willem II

Willem II speelt voor de winterstop nog vijf wedstrijden: Vrijdag 27-11: FC Groningen - Willem II

Dinsdag 1-12: Willem II - Excelsior (KNVB Beker)

Zaterdag 5-12: Willem II - Feyenoord

Zondag 13-12: Willem II - ADO Den Haag

Vrijdag 18-12: Telstar - Willem II