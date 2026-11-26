De feestdagen kunnen voor gezinnen in Bladel met geldzorgen extra moeilijk zijn. Verschillende initiatieven bieden hulp, van cadeaubonnen tot kerstboxen.

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De feestdagen staan bekend als een periode van gezelligheid en cadeautjes, maar voor veel gezinnen brengt deze tijd ook financiële stress met zich mee. Extra uitgaven voor eten, geschenken of onverwachte kosten kunnen zwaar drukken op het budget.

Landelijk zijn er verschillende initiatieven die hulp bieden. Stichting Kinderhulp verspreidt via maatschappelijke organisaties cadeaubonnen waarmee ouders zelf een cadeautje kunnen uitzoeken. Stichting Sintvoorieder1 stelt cadeaupakketten samen voor gezinnen met een krappe beurs. Daarnaast deelt het Vergeten Kind kerstboxen uit om Kerstmis onvergetelijk te maken.

Lokale hulp in Bladel

In Bladel biedt de Stichting Tegen Armoede steun aan gezinnen die dat nodig hebben. Ze hebben buurtkastjes op locaties zoals Heeleind 2c en Postelweg 17, waar mensen spullen kunnen halen of brengen. Ook organiseren ze activiteiten, zoals een knutselmiddag en een samenzijn met kerst. Daarnaast is er een speelgoedbank voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

De gemeente Bladel biedt via de regeling bijzondere bijstand hulp bij noodzakelijke kosten die mensen zelf niet kunnen betalen. Denk aan medische kosten, rechtsbijstand of reiskosten in bijzondere gevallen, zoals een bezoek aan een ziek familielid.