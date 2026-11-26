In Halsteren zitten sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om drie minuten over één en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier opgelost is.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4661 in Halsteren, dat valt binnen de gemeente Bergen op Zoom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De verwachting is dat de stroomvoorziening rond kwart over vier vanmiddag weer hersteld zal zijn.