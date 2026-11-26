In een appartement in een flat aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg zijn woensdagnacht gevaarlijke stoffen gevonden. Waarschijnlijk gaat het om stoffen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs.

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Zowel politie als brandweer kwamen woensdagnacht naar het appartementencomplex toe. De brandweer deed metingen in het appartement, een berging en garagebox. De garagebox werd opengebroken door de politie. Het onderzoek loopt nog.