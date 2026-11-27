Toen Stijn Rompa van kringloopwinkel Parels & Prul in Dongen dit zilverkleurige doosje tussen een berg andere spullen vond, dacht hij hardop: wat is dit nu weer? Een oudere collega wist meteen dat het een tabaksroller is. "Het komt niet vaak voor dat iemand anders in de winkel mij moet vertellen wat iets is", zegt Stijn lachend. "Maar dit is echt van voor mijn tijd."

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoewel roken vroeger heel normaal was en bijna iets elegants had, zorgde het ook toen al voor een vieze geur die langer dan gewenst aan je vingers bleef kleven. "Als je een kantoorbaan had en wilde dat je handen netjes bleven, dan was deze tabaksroller de oplossing. In de volksmond werd het ook wel een roldoosje of klapdoosje genoemd." Misschien zijn er nog mensen die zo’n klapdoosje gebruiken, maar Stijn kan het zich bijna niet voorstellen. "Vroeger mocht je overal roken en kreeg je zelfs in de trein sigaretten aangeboden. Tegenwoordig is roken niet meer de norm en pakt de jeugd er eerder een vape bij dan een zelfgedraaide sigaret. Daardoor heeft dit vintage rollertje uit de jaren 50 iets nostalgisch gekregen. Het vangt een andere tijdgeest." Slim mechanisme

De tabaksroller bestaat uit een zilverkleurig gecoat frame, dat aan de bovenkant versierd is met een reliëf. "Door die versieringen oogt het chique. Hij is dan misschien niet van de koning geweest, maar ook niet van een boer die even snel een sjekkie wilde rollen. Ik ga bij dit soort objecten altijd fantaseren wie het allemaal in z’n handen kan hebben gehad."

Om het ding te gebruiken, moet je een vloeitje nat maken met je mond en vullen met tabak. Door het doosje vervolgens dicht te klappen, rolt de sigaret zichzelf op, doordat hij automatisch om z’n eigen as wordt gedraaid.

Zo ziet de mini-sigarettenfabriek er van buiten uit (foto: Stijn Rompa).

"Ik vind het een geniaal mechanisme", zegt Stijn. "Je klapt het dicht en er komt een kant-en-klaar sigaretje uit. Ik heb het zelf niet getest met tabak en vloeitjes en zou roken ook zeker niet willen aanprijzen, maar het is wel een mooie uitvinding." Vitrinewaardig

Hoewel veel tabaksrollers die online staan gebruikssporen hebben, lijkt deze variant nog vrijwel ongebruikt. "Je ziet bij dit soort rollertjes vaak dat het stukje stof aan de binnenkant verweerd is of is vervangen. Deze roller lijkt z’n originele stukje stof nog te hebben." Voor welke prijs mag dit tabaksfabriekje op zakformaat weg? "Ik dacht 'm eerst voor een symbolisch tientje aan te bieden", zegt Stijn. “Maar omdat hij mooi versierd is, de originele stof nog heeft en helemaal compleet is, denk ik dat we ‘m voor 17,50 euro in onze vitrine zetten. Daarin staan bijzondere objecten die soms kwetsbaar zijn en dus niet constant aangeraakt moeten worden. Het is heel verleidelijk om hem even uit te proberen.”