Van 27 november tot en met 4 december wordt gewerkt aan de Pastoorsmast in Nuenen.

Gevonden voor jou

Vanaf vrijdag 27 november tot en met vrijdag 4 december vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Pastoorsmast. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van het AZC in Nuenen.

Tijdens de werkzaamheden kan er verkeershinder ontstaan. Bezoekers van de gemeentewerf, de voetbalvereniging of de scouting worden geadviseerd rekening te houden met mogelijke vertraging.

Verkeersaanwijzingen

Om de situatie veilig te houden, worden verkeersaanwijzingen geplaatst. Weggebruikers wordt gevraagd deze aanwijzingen op te volgen.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 4 december.