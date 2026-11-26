Toneelgroep De Kern uit Gemert-Bakel heeft de Cultuurprijs 2026 gewonnen. Kunstschilder Morrison Grootenboer ontvangt de Stimuleringsprijs. Beide prijzen werden uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de gemeente.

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De Cultuurprijs van de gemeente Gemert-Bakel wordt toegekend aan personen of organisaties die al jarenlang een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven. De Stimuleringsprijs is bedoeld om veelbelovend talent aan te moedigen. Dit jaar ging de hoofdprijs naar Toneelgroep De Kern en de aanmoedigingsprijs naar Morrison Grootenboer.

Bijdrage aan cultuur in Gemert-Bakel

Toneelgroep De Kern bestaat al sinds 1965 en heeft ongeveer 150 leden, waarvan de helft jeugdleden. De vereniging speelt een grote rol in het culturele leven van de gemeente. Zo is het openluchttheater in Handel mede dankzij vrijwilligers van De Kern behouden gebleven. Inmiddels is het theater een belangrijke plek voor inwoners en bezoekers.

De toneelgroep trekt jaarlijks veel publiek met familievoorstellingen en biedt jongeren de kans om ervaring op te doen in verschillende aspecten van theater, zoals acteren, decorbouw en techniek. Volgens de jury brengt De Kern cultuur tot leven, ontwikkelt het talent en verbindt het mensen.

Aanmoediging voor kunstschilder

Kunstschilder Morrison Grootenboer ontving de Stimuleringsprijs 2026. Hij heeft zich de afgelopen drie jaar sterk ontwikkeld als kunstenaar en zijn werk op verschillende locaties tentoongesteld. Ook neemt hij deel aan culturele evenementen en bereikt hij een steeds groter publiek.

De jury roemt de persoonlijke verhalen en herkenbare stijl in zijn schilderijen. Met de prijs wordt hij aangemoedigd om zich verder te ontwikkelen en zijn werk zichtbaarder te maken.

Focus op kunst en cultuur

Met de jaarlijkse prijzen wil de gemeente Gemert-Bakel het belang van kunst en cultuur benadrukken. De Cultuurprijs en Stimuleringsprijs zetten zowel gevestigde organisaties als nieuw talent in de schijnwerpers. Daarmee laat de gemeente zien hoe divers en levendig het culturele aanbod is.