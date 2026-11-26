Op de oprit naar de A65 van Vught richting Tilburg is donderdag een container van een vrachtwagen gevallen. De container kwam in de middenberm terecht. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op de oprit bij de Vughterweg in Vught. De container stond op een aanhanger die achter de vrachtwagen hing. Toen de vrachtauto de oprit opdraaide, schoot de container los. De container was leeg.

De A65 richting Tilburg ging even dicht zodat een bergingsbedrijf het gevaarte weer recht kon zetten. Volgens het bedrijf is het een raadsel hoe de container los kon raken. "De container zat gewoon goed vast. We hebben geen idee dit kon gebeuren."