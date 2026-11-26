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Vrouw rijdt boom omver en komt met haar auto vast te zitten in Breda
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Een vrouw heeft donderdagmiddag een boom omvergereden nadat ze door nog onbekende oorzaak met haar auto van de weg raakte. De boom stond op de stoep aan de Oranjeboomstraat in Breda.
De auto kwam op de omgevallen boom terecht en kwam daardoor vast te zitten. De vrouw bleef ongedeerd, maar is flink geschrokken.
De brandweer trok de boom richting de weg, waardoor de auto loskwam. Vervolgens legden brandweerlieden de boom terug op de stoep en duwden ze de auto naar een parkeervak.
Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd.
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