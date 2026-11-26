Rob van Daal (64) heeft uitgezaaide kanker en wordt niet meer beter. Dat maakt de volkszanger uit Raamsdonksveer donderdag bekend. Toch denkt hij niet aan stoppen en blijft hij optreden zolang zijn gezondheid het toelaat. "Ik ga door tot het niet meer kan", schrijft de zanger in een bericht aan zijn fans.

"Het is ontzettend moeilijk om dit nieuws met jullie te delen", richt Van Daal zich tot zijn fans. Tot drie weken terug leek er niks aan de hand met zijn gezondheid tot hij ineens last kreeg van zijn buik en weinig energie had.

Na onderzoeken in het ziekenhuis kreeg de volkszanger deze week te horen dat hij uitgezaaide kanker heeft en dat het niet meer te opereren is. Over zijn precieze ziekteproces wil Van Daal niet uitweiden. De ziekte is pas net ontdekt en daardoor is nog veel onduidelijk.

De zanger laat weten dat hij wil hij blijven optreden, zolang zijn gezondheid het toelaat. "Ik wil blijven zingen, blijven genieten en nog zoveel mogelijk mooie momenten met jullie beleven. Ik ga daarmee door tot het moment daar is waarop het niet meer kan", zegt hij.

Van Daal begon als dj en kreeg de bijnaam 'De zingende barkeeper' in een café in Geertruidenberg. Later brak de volkszanger door met nummers als Ik ga leven, Zo heb ik het nooit bedoeld en Hé trut.

Over zijn nummer Oh Sylvana ontstond in 2016 veel ophef. Online deelden mensen naar aanleiding van het lied over Sylvana Simons, destijds partijlid van DENK, racistische afbeeldingen waarbij haar gezicht werd gefotoshopt. Van Daal noemde dat destijds "diep triest".