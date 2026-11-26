Een arrestatieteam van de politie heeft donderdag op meerdere locaties in en rond Veghel aanhoudingen verricht. De politie wil nog niets zeggen over de achtergrond van de aanhoudingen.

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Een van de aanhoudingsacties was op de parkeerplaats van winkelcentrum De Bunders in Veghel. Daar hield de politie meerdere verdachten aan. Een deel van de parkeerplaats werd afgezet met een politielint.

Ook werden drie auto's en een bakwagen door een bergingsbedrijf afgevoerd. De auto's zijn meegenomen vanwege een mogelijk lopend politieonderzoek. Ook aan de Rembrandtlaan is iemand aangehouden.

Waarom de politie de verdachten heeft aangehouden, is nog niet bekend. De politie wil daar voorlopig geen informatie over geven, zo laat ze weten.