Wendy Saasen uit Veldhoven stapte bijna een jaar geleden op een maandagavond over haar eigen schaamte heen. Ze zocht hulp voor zichzelf. Haar zoon was drugsverslaafd en ze vond het lastig hoe ze hiermee om moest gaan. "Als één iemand verslaafd is in een gezin, is het een familieziekte", zegt ze.

Wilco Zonneveld & Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wendy zocht een plek waar ze kon praten over haar ervaringen met een zoon die drugsverslaafd was. Moedige Moeders, ook bedoeld voor vaders, broers, zussen of anderen, ving haar op. De organisatie brengt naasten van verslaafden samen zodat ze kunnen praten over wat ze meemaken en elkaar een luisterend oor kunnen bieden. Toen Wendy het wijkcentrum De Schabbert in Helmond voor het eerst binnenstapte, verbaasde ze zich over hoeveel mensen aanwezig waren. De angst en spanning gleden direct van haar schouders. "Het is alsof we allemaal dezelfde zoon, dochter of partner hebben. We hoeven elkaar maar één woord te geven om elkaar meteen te begrijpen. We hebben allemaal hetzelfde meegemaakt."

"Het was geen woning meer. De keuken was vervuild, overal lag rommel in huis."

De zoon van Wendy woonde op zichzelf. Maar langskomen zat er niet in, want hij hield bezoek van zijn ouders af vanwege schaamte. Totdat hij op een dag zelf bij Wendy aanklopte voor hulp. Ze schrok van wat ze aantrof bij hem thuis. "Mijn zoon was vermagerd. Het was geen woning meer. De keuken was vervuild, overal lag rommel in huis. Door de bomen zag je het bos niet meer."

Het lukte haar zoon om af te kicken en inmiddels is hij achttien maanden "in herstel", zoals Wendy het zelf noemt. Daar is ze vandaag de dag nog steeds onwijs trots op. Maar zelf had ze ook behoefte om haar verhaal te kunnen doen. Die steun vond ze bij Moedige Moeders. Een praatgroep waar lotgenoten samenkomen. In Nederland zijn er inmiddels zeventien van dit soort groepen. Sinds deze maand ook in Eindhoven.

Mariane Heesakkers brengt naasten van verslaafden samen bij Moedige Moeders (foto: Wilco Zonneveld).

Mariane Heesakkers, die zelf een zoon met een gokverslaving had, is de landelijke voorzitter en ook kartrekker in Helmond waar gemiddeld op een bijeenkomst vijftien mensen samenkomen. "Als iemand verslaafd is en voor een behandeling kiest, is het prettig als ook de naasten worden meegenomen in die problematiek. Dat je bezig bent met wat jij als naaste nodig hebt en niet continu met de verslaving van je naaste."

"Ik heb geleerd dat ik er ook mag zijn en dat ik een leven heb, buiten mijn kinderen om."

Wendy komt nu bijna een jaar wekelijks naar Helmond. Ze voelt zich door de bijeenkomsten sterker dan ooit. "Ik heb geleerd dat ik er ook mag zijn en dat ik een leven heb, buiten mijn kinderen om. Ik ben een ander persoon geworden die vaker nee durft te zeggen." Mariane benadrukt dat Moedige Moeders voor iedereen gratis toegankelijk is. "Het allerbelangrijkste is dat ze zich erkend en herkend voelen."