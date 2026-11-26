Vijf crossers hebben afgelopen weekend een boete gekregen omdat zij illegaal aan het crossen waren in het buitengebied van Vessem. In die omgeving klagen bewoners en boa's regelmatig over overlast en illegaal crossen.

Het Motorcross Expert Team van Samen Sterk in Brabant (SSiB) hield afgelopen weekend een controle in het buitengebied. Rond de sportvelden zagen de handhavers meerdere groepen motorcrossers.

In totaal werden vier groepen gecontroleerd en vijf bekeuringen uitgeschreven. De meeste crossers weigerden te stoppen na het eerste stopteken. Om aan een boete te ontkomen, reden sommigen onder meer door het drukbezochte sportpark. Daarbij raakte een slagboom beschadigd.

De controle werd uitgevoerd door de boa's van de gemeenten Eersel, Best, Laarbeek en het Brabants Landschap en natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant. Zij zetten zich in voor een schoon en veilig buitengebied. Daarbij richten ze zich onder meer op stroperij, wildcrossen en het dumpen van afval.