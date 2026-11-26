De gemeente Breda biedt een gratis cursus aan voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) die hun appartementencomplex willen verduurzamen. Tijdens vier bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over juridische keuzes, subsidies, technische mogelijkheden en het betrekken van bewoners.

Gevonden voor jou

De cursus is bedoeld voor VvE's die willen starten met verduurzamen, maar niet precies weten hoe ze dit moeten aanpakken. De gemeente Breda organiseert deze bijeenkomsten samen met Centraal Beheer. Tijdens de cursus kunnen deelnemers ook vragen stellen aan experts en ervaringen delen met andere VvE's.

De bijeenkomsten vinden plaats op 20 januari, 27 januari, 17 februari en 3 maart 2027. Tijdens deze sessies wordt stap voor stap uitgelegd wat er komt kijken bij het verduurzamen van een appartementencomplex. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere juridische keuzes binnen de VvE, financiële mogelijkheden zoals subsidies en leningen, en technische oplossingen voor het gebouw.

Gratis oriëntatiescan

Na het volgen van de cursus komt jouw VvE mogelijk in aanmerking voor een gratis oriëntatiescan. Deze scan geeft inzicht in de kansen voor verduurzaming van het gebouw. De uitkomsten kun je daarna bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).