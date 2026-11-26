Op 7 december organiseert de gemeente Steenbergen een inloopavond over de herinrichting van de Steenbergseweg. Bewoners kunnen tussen zeven en negen uur ’s avonds in Dorpshuis Dinteloord binnenlopen om meer te horen over het project en vragen te stellen.

Gevonden voor jou

De herinrichting van de Steenbergseweg start op 11 januari 2027. Tijdens de inloopavond krijgen bewoners uitleg over de werkzaamheden en de planning. De avond vindt plaats in Dorpshuis Dinteloord aan de Westvoorstraat 3.

Er zijn verschillende thematafels waar betrokken partijen informatie geven over onderwerpen zoals omleidingen, ontwerp, planning en communicatie. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen en er is geen plenair programma.

Werkzaamheden beginnen in januari

De eerste werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een bouwkeet en het inrichten van een werk- en opslagterrein. De gemeente Steenbergen zal bewoners, ondernemers en weggebruikers later informeren over de gevolgen voor de bereikbaarheid.

Voor meer informatie over het project kun je terecht op de website van de gemeente Steenbergen.