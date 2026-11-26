De plannen voor een opvanglocatie aan de Leenderweg in Valkenswaard gaan niet door. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de eigenaar van het pand hebben geen overeenstemming bereikt. Eind augustus werd er bij de beoogde opvanglocatie brand gesticht. Eerder kwam de gemeente Valkenswaard onder toezicht omdat ze volgens de minister te weinig asielzoekers opvangt.

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens wethouder Jordy Drieman was de Leenderweg de enige concreet onderzochte optie binnen Valkenswaard voor asielopvang. Toch blijft de gemeente verantwoordelijk voor het huisvesten van asielzoekers, zegt hij. In december komt het Rijk met een nieuwe taakstelling, waarin staat hoeveel opvangplaatsen Valkenswaard moet regelen. Op basis daarvan bekijkt de gemeente hoe ze verder gaat.

Nieuwe plannen Het college van burgemeester en wethouders neemt de komende tijd de mogelijkheden voor asielopvang opnieuw onder de loep. Daarbij houden ze rekening met de richtlijnen van de gemeenteraad en de verwachte taakstelling vanuit het Rijk.