In Vught is sinds vanmiddag een waterstoring door een lekkage. Rond de Repelweg kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft een monteur onderweg en verwacht dat de storing rond kwart over negen vanavond is opgelost.

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De lekkage treft de Repelweg en de directe omgeving in Vught. Door de storing kan het kraanwater bruin of troebel zijn, minder hard uit de kraan komen of helemaal niet beschikbaar zijn.

Brabant Water, het waterbedrijf dat het leidingnet beheert, werkt aan een oplossing. Het is nog een schatting, maar de storing kan naar verwachting rond kwart over negen vanavond voorbij zijn.