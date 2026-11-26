Een pony uit Baarle-Nassau is eind september overleden na een aanval door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van BIJ12, de organisatie die onder meer wolvenaanvallen en -waarnemingen registreert.

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Op 4, 14, 17 en 20 augustus viel een wolf schapen aan in Ossendrecht en Sprundel. BIJ12 bevestigt nu dat vier dieren bij die aanval daadwerkelijk door een wolf zijn doodgebeten, één schaap raakte gewond.

Ook in juli werden schapen aangevallen in Wernhout en Klein Zundert. Twee schapen overleefden de aanvallen niet. Eén schaap raakte gewond.

In juli viel een wolf schapen aan in Wernhout en Klein Zundert. Twee schapen overleefden dat niet, één raakte gewond.

Onderzoek

BIJ12 onderzoekt nog of een wolf eerder deze maand schapen heeft aangevallen in Drunen. Dertien schapen kwamen daarbij om het leven en één schaap wordt nog vermist. Ook in Udenhout kwam een schaap om het leven.

Daarnaast heeft mogelijk een wolf toegeslagen in Cromvoirt. Op 5 en 6 november werden daar schapen aangevallen. In totaal kwamen twintig schapen om het leven. Drie dieren raakten gewond.