Op de A2 stond tussen de afrit Veghel en Waardenburg een uur file door een ongeluk. Het gaat om de snelweg richting Utrecht.

De parallelrijbaan was afgesloten. Het verkeer kan er weer langs. Een berger heeft de weg schoongemaakt. Rijkswaterstaat is bezig met het bergen van de auto's en hoopt de rechterrijstrook ook snel vrij te geven.

Volgens Rijkswaterstaat werden automobilisten die het rode kruis boven de parallelrijbaan negeren, opgevangen door de politie.