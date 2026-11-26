Een auto heeft donderdagavond een bocht gemist en is vervolgens tegen een lantaarnpaal gebotst in Oosterhout. Door de klap belandde de auto op zijn kop. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Logistiekweg en Distributieweg.

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De bestuurder zat bekneld in de auto en is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.