Inwoners van Geldrop-Mierlo kunnen een geveltuin of boomspiegeltuin adopteren. Hiermee wil de gemeente bewoners zonder voortuin helpen om meer groen voor hun woning te creëren.

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De gemeente Geldrop-Mierlo biedt inwoners de mogelijkheid om een kleine strook groen voor hun huis aan te leggen. Dit kan in de vorm van een geveltuin of een boomspiegeltuin. Het initiatief is bedoeld voor mensen die geen eigen voortuin hebben.

Het groen draagt bij aan een betere leefomgeving. Een gevel- of boomspiegeltuin zorgt voor verkoeling, helpt regenwater makkelijker in de bodem te zakken en bevordert de biodiversiteit in de buurt. Het aanleggen van zo’n tuintje is eenvoudig, maar er zijn wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden en aanleg

Bij een aanvraag kijkt de gemeente eerst of er geen kabels of leidingen liggen die tijdens het graven beschadigd kunnen worden. Ook moet er voldoende ruimte op de stoep blijven voor voetgangers. Bij een boomspiegel wordt beoordeeld of deze geschikt is voor beplanting.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, legt de gemeente de geveltuin aan en maakt deze plantklaar. Voor een boomspiegeltuin plaatst de gemeente een speciale tegel, zodat de planten niet per ongeluk worden verwijderd tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bewoners zorgen zelf voor de aanschaf van planten en het onderhoud ervan.

Extra hulp

Om bewoners op weg te helpen, verstrekt de gemeente een tegoedbon. Hiermee kunnen ze een groen cadeau aanschaffen. Het initiatief is bedoeld om de buurt groener en aantrekkelijker te maken.