In en rond de Bunschotenstraat in Tilburg is een waterstoring door een lekkage. Sinds half zeven vanavond kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Brabant Water werkt aan een oplossing, die naar verwachting rond elf uur vanavond klaar is.

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De storing is veroorzaakt door een lekkage, waarbij water uit een kapotte leiding stroomt. Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden. Tot die tijd kun je in de omgeving van de Bunschotenstraat merken dat het water niet goed uit de kraan komt, helemaal ontbreekt of bruin en troebel is.

De verwachte eindtijd van de werkzaamheden is rond elf uur vanavond. Dit is een schatting van het waterbedrijf, waardoor het mogelijk langer kan duren voordat de storing helemaal is opgelost.