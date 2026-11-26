In de loods bij een huis aan de Hoogakkerweg in Mill is donderdagavond brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar het naastgelegen garagebedrijf, meldt de Veiligheidsregio. Daar is ook brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende huizen.

De brandweer is groots uitgerukt met vijf tankautospuiten, twee hoogwerkers, een ladderwagen en een watertransportsysteem.

De brand in de loods brak donderdagavond rond kwart over zes uit. Het is niet bekend of er gewonden zijn, hoe groot de brand precies is en wat de oorzaak is.

De Veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook, hun ramen en deuren te sluiten.

De brandweer uit onder meer Zeeland, Cuijk, Haps, Rosmalen, Grave en Uden sprongen bij. Ook een ambulance werd opgeroepen. Daarnaast zijn ook nog een adviseur gevaarlijke stoffen en een officier voor de bevolkingszorg opgeroepen.