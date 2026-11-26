In de loods bij een huis aan de Hoogakkerweg in Mill is donderdagavond brand uitgebroken. De brand was overgeslagen naar het naastgelegen garagebedrijf, meldt de Veiligheidsregio. De brandweer heeft voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie omliggende huizen, maar de loods en garage zijn volledig uitgebrand.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De brandweer was groots uitgerukt met vijf tankautospuiten, twee hoogwerkers, een ladderwagen en een watertransportsysteem. Om tien voor negen waren de vlammen gedoofd en is de brandweer begonnen met af- en nablussen. Dat kan nog tot middernacht duren. De brand in de loods brak donderdagavond rond kwart over zes uit. Het is niet bekend of er gewonden zijn, hoe groot de brand precies was en wat de oorzaak is.

De Veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook, hun ramen en deuren te sluiten. De bewoners van de drie huizen moesten tijdelijk hun huis uit. De brandweer heeft geen asbest gevonden. Wel zijn enkele zonnepanelen beschadigd. Voetbaltraining

Twee of drie jeugdteams van voetbalclub Juliana Mill waren aan het trainen op het moment dat er brand uitbrak in het gebouw ernaast. Zij moesten stoppen vanwege de luchtvervuiling. Om acht uur zouden de selecties van het eerste en tweede elftal en lagere elftallen trainen. Of dat door kan gaan was nog niet bekend. "Daar krijgen we dadelijk mededelingen over." Om kwart voor negen raadde de Veiligheids aan het sportcomplex donderdagavond niet meer te gebruiken. Volgens het clublid was de brand rond kwart voor acht "aardig onder controle". De brandweer uit onder meer Zeeland, Cuijk, Haps, Rosmalen, Grave en Uden sprongen bij. Ook een ambulance werd opgeroepen. Daarnaast zijn ook nog een adviseur gevaarlijke stoffen en een officier voor de bevolkingszorg opgeroepen.