Lucas Engel (26) uit Berkel-Enschot vertrok afgelopen zomer naar Indonesië om te surfen en te genieten van het vrije eilandleven. Een barbecue op zijn verjaardag is het laatste wat hij zich herinnert. Drie weken later wordt hij wakker in een ziekenhuis. Zijn been is geamputeerd en zijn ouders hebben gevreesd voor zijn leven. "Het is een wonder dat ik er nog ben", zegt hij.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Als Lucas zijn ogen opent, ligt hij in een ziekenhuis op Bali. Hij heeft dan ongeveer drie weken in coma gelegen. "Ik merkte dat ik geen been meer had", vertelt hij. "Een barbecue op mijn verjaardag is het laatste wat ik me herinner." Verliefd op Lombok

En die barbecue gaat terug naar zijn verjaardag op 10 september. Lucas is dan ongeveer een maand op surfvakantie op Lombok, een ander eiland. Hij komt daar vaker, heeft daar vrienden en spreekt zelfs de taal. Naar eigen zeggen is hij verliefd geworden op het eiland. Zijn ouders zijn later benieuwd hoe zijn verjaardag nog is geweest, maar krijgen geen reactie op hun bericht. Hetzelfde geldt voor zijn vrienden op Lombok. Drie dagen na zijn verjaardag trappen zij de deur van zijn huis in. Lucas ligt op de grond, bekneld tussen zijn bed en de muur. Een medische nachtmerrie volgt. Hij blijkt twee hersenbloedingen te hebben gehad, een gebroken sleutelbeen en een schedelbreuk. Door een te hoge hersendruk moest een stuk van zijn schedel weggehaald worden. Voor de reis naar Nederland is dat stuk in zijn buik geplaatst. 'Bijna hersendood'

Als Lucas het ziekenhuis in Lombok binnenkomt, is hij er slecht aan toe. "Ik was bijna hersendood", omschrijft hij. "De chirurg heeft toen met mijn ouders gevideobeld, want zij moesten toestemming geven voor een hersenoperatie." Daarna is hij met een luchtambulance naar Bali gevlogen.

Met een vliegtuig gaat Lucas van Lombok naar Bali (foto: Lucas Engel).



Zijn ouders, zus en zwager vliegen direct naar Indonesië. Ook om afscheid te nemen, want de kans dat hij wakker zou worden en aanspreekbaar zou zijn, was klein. Nihil eigenlijk, zo is het hem verteld. "Iedereen dacht dat ik het niet zou overleven." Later bleek dat zijn been aan het afsterven was. Hij kreeg een ernstige bloedvergiftiging en zijn organen vielen uit. "Mijn ouders hebben de heftige keuze moeten maken om mijn been te amputeren", vertelt Lucas. Op een stretcher naar Nederland

Later vliegt hij op een stretcher bed naar Nederland. Na bijna vijf weken op de afdeling neurologie in het ziekenhuis, ligt hij nu op een revalidatie-afdeling. Door een hersenzwelling is een oogzenuw beschadigd. Ook een zenuw in zijn schouder is geraakt, waardoor hij zijn arm niet kan bewegen. "Dat zit mijn revalidatie in de weg. Het is ook onzeker of de zenuwen nog gaan herstellen."

Lucas gaat langzaam vooruit (foto: Lucas Engel).

Hij is door het oog van de naald gekropen, mist een been en heeft nog een lange revalidatie te gaan. Het leven van Lucas staat op zijn kop. Hoe ga je hiermee om? "Ik ben dankbaar dat ik hier nog ben en focus op wat ik wel kan in plaats van wat ik niet kan." Positief ingesteld dus. Zo kent hij iemand met een prothese en dat heeft hem vanaf het begin houvast gegeven. "Als hij loopt, ziet het er zo normaal uit." En dat maakt dat hij vooruit durft te kijken: "Ik zou ooit wel weer een potje willen voetballen, surfen, sportief willen zijn. De zelfstandigheid terugkrijgen", somt hij op. Humor geeft hem houvast

Naast de mensen om hem heen, houdt hij ook vast aan humor. Dat blijkt alleen al uit de naam die hij heeft gekozen voor zijn TikTok-kanaal: 'OneLegendLucas'. Hij plaats video's om te delen wat hij heeft meegemaakt en om anderen te inspireren. Daarnaast is het een uitlaatklep voor hem waar hij veel fijne reacties op krijgt. "Het wordt ook flink opgepakt. Een video heeft zelfs 1,3 miljoen weergave." Door zijn verhaal breed te delen, hoop hij ook meer een 'fuck it-mentaliteit' te krijgen. Anders gezegd: dat mensen mogen weten wat hij heeft en dat hij dat niet hoeft te verbergen. "Dat het me niet boeit als ik een prothese heb", zegt hij. Lucas moet nog geopereerd worden om zijn schedel te herstellen. Hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren, is nog altijd onduidelijk. Ondertussen gaat hij langzaam vooruit. "Stapje voor stapje. Ook een leuke woordkeuze trouwens", zegt hij daar met de nodige zelfspot over.