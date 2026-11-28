Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan lekkernijen voor naaktslakken, een sprinkhaan die denkt dat hij Zorro is en een hele grote paddenstoel die van kleur verandert. Deel twee van deze Stuifmail wordt zondagochtend gepubliceerd.

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Kwartetspel Parels van de Nationale Parken.

De Stuifmailvraag nummer 29:

Verschillende vogels hebben ook een Brabantse naam, welke is niet waar? A. Vlaamse gaai - Morkolf

B. Geelgors - Geilerd

C. Koolmees - Biediefke

D. Steenuil - Oepke Stuur je antwoord graag naar [email protected]. De winnaar krijgt de eer en een kwartetspel met veel informatie over nationale parken, geschonken door het Van Gogh Nationaal Park. Zondag tussen elf uur ’s ochtends en twaalf uur ’s middags hoor je het antwoord.

Rode boleten (foto: Anneke van Gulik).

Wat is de naam van deze paddenstoelen?

Anneke van Gulik was aan het wandelen toen ze een paar leuke paddenstoelen zag en natuurlijk wil ze graag weten welke soort ze heeft gezien. De foto is niet helemaal perfect en dus is het lastig de onderdelen (steel, onderzijde hoed en kleur) goed te kunnen waarnemen. Toch durf ik er een gok aan te wagen, want volgens mij zijn het vruchtlichamen met de naam rode boleten. Overigens zijn paddenstoelen van rode boleten lastig te vinden omdat naaktslakken, insectenlarven en springstaarten ze graag op eten er vrolijk op los eten. Rode boleten leven in symbiose met diverse loofbomen, zoals zomereiken, beuken, lindebomen, populieren en haagbeuken. Je ziet ze dan ook vaak langs wandelwegen, paden en lanen staan. De paddenstoelen van de rode boleten zijn ook niet zo magnifiek groot als bijvoorbeeld eekhoorntjesbrood.

Vroege eekhoorntjesbrood (foto: Frans Kapteijns).

Feitelijk zijn het maar kleine boleten met hoeden van maximaal 6 centimeter. Daarnaast heeft de hoed een variabele rode kleur, van scharlakenrood tot frambozenrood als de paddenstoel jong is. Heel fraai is de rand van de hoed, want die is lichtgeel of wit, maar verkleurt donkerder en vuiler als het vruchtlichaam ouder wordt. Tot slot is dit een niet giftige paddenstoel, maar smaakt zeepachtig of mild, dus afblijven. Daarnaast vind ik sowieso dat we in ons land alle paddenstoelen moeten laten staan, maakt dat iedereen ervan kan genieten!

Rode boleten (foto: Saxifraga Jan van der Straaten).

Een Balkanzorrosprinkhaan (foto: Loraine Geurtsen).

Wat is dit voor krekeltje?

Loraine Geurtsen was op vakantie en zag daar een krekel, dacht ze. Ze stuurde mij een foto. Wat ik zie op de foto is alleen geen krekel, maar ik kan me voorstellen dat die vergissing gemaakt wordt. Beide insecten lijken enigszins op elkaar en ze zitten zelfs in dezelfde onderfamilie van de rechtvleugelige insecten. Volgens mij is Loraine op vakantie geweest in Zuid-Europa of in de Balkan, want op haar foto staat een Balkanzorrosprinkhaan.

Daar komt deze opvallende sabelsprinkhaan met de naam Balkanzorrosprinkhaan voor. Deze speciale sabelsprinkhaan heeft die naam gekregen, omdat de donkere tekening rond de ogen doet denken aan een boevenmasker of aan de zwarte banden boven de ogen van de bekende Zorro. Wie kent hem niet? Mocht je herinneringen op willen halen, dan is dit misschien wel leuk. De Balkanzorrosprinkhaan kom je in die landen het meest tegen in het struweel, in de bosranden, maar ook in open bossen en ruige, structuurrijke graslanden. Normaal komt deze sabelsprinkhanensoort niet voor in ons land, maar toch zijn er in 2021 in Rotterdam-Schiebroek een aantal Balkanzorrosprinkhanen opgedoken. Dit insect zal vermoedelijk meegelift zijn via geïmplementeerde tuinplanten. Tot slot nog als afsluiter, want dé zorrosprinkhaan bestaat eigenlijk niet. Er zijn twee soorten: één leeft in het mediterrane gebied, de ander in de Balkan. Helaas zijn ze niet gemakkelijk uit elkaar te houden, maar wie weet volgen er snel meer naar ons land vanwege de klimaatverandering.

Een veldkrekel (foto: Francine van den Broek).

Verse reuzenbovist (foto: Colette van Os).

Grote paddenstoel in de tuin, die later kleiner wordt, wat is het?

Colette van Os zag dat er plotseling een grote paddenstoel was gaan groeien in haar tuin. De paddenstoel was eerst groot en werd later kleiner en was ook van kleur veranderd. Wat zij heeft gezien, is een verse reuzenbovist en later enkel nog het bruine vlies om de bruine sporen. Op de tweede foto van Colette zie je dat het bruine vlies al gescheurd is en de bruine sporenmassa zichtbaar is geworden. Verse witte reuzenbovisten groeien vooral in bermen, maar komen ook voor in weilanden en tuinen. In Brabant is deze zwam van de zomer tot diep in de herfst veelvuldig te vinden. Vooral op plekken waar schapen grazen, is de kans groot dat je een reuzenbovist tegenkomt. De verbinding tussen het vruchtlichaam van de reuzenbovist en de ondergrondse zwamvlok, het mycelium, is niet stevig en bovendien erg kwetsbaar. Meestal zit de zwam slechts vast aan één dikke, wortelachtige streng die verbonden is met het mycelium in de bodem. Door het grote volume en gewicht van het vruchtlichaam is die dunne verbinding al snel te zwak. Een passerend dier, een stevige windvlaag of zelfs een lichte aanraking kan ervoor zorgen dat de reuzenbovist losraakt van de zwamvlok. Dat vormt overigens geen probleem. Sterker nog, het heeft zelfs voordelen voor de zwam. Het losgeraakte vruchtlichaam kan door de wind worden voortgerold en onderweg sporen afzetten. Overigens zijn reuzenbovisten eetbaar als de zwam nog wit is. Helaas zitten tegenwoordig in de reuzenbovisten, in de groeiperiode, vaak zware metalen opgeslagen en dat is dus niet gunstig voor mensen.

Oude reuzenbovist (foto: Colette van Os).

Grote oranje bekerzwam (foto: Bou van Gorp).

Vreemde paddenstoel gezien, wat is het?

Bou van Gorp zag een paddenstoel en wilde graag weten wat hij heeft gefotografeerd. Op zijn foto staan de vruchtlichamen van de grote oranje bekerzwam. Deze zwammen behoren tot de zakjeszwammen zoals ook de morieljes en kluifzwammen.

Witte kluifjeszwammen (foto: Toke de Vries).

Je komt deze grote oranje bekerzwammen vooral tegen op zonnige, open plekken. Ze lijken overigens bij een vluchtige blik op weggeworpen sinaasappelschillen, vandaar dat sommige mensen ze niet altijd opmerken. Ze groeien meestal in groepen, van de zomer tot de herfst. De vruchtlichamen hebben geen steel. In de binnenste gladde laag worden de sporen gevormd. De buitenkant voelt fluweelachtig aan. De kleur kan variëren van wittig tot lichtbruingeel. Later verkleuren de vruchtlichamen van de grote oranjebekerzwam van feloranje naar roodbruin of tinbruin.

Een oude grote oranje bekerzwam (foto: Tiny Vertogen).

Bonte gele dovenetel (foto: Dorenda van Zon).

Wat is dit voor een plant?

Dorenda van Zon zag zowel in het bos tussen Alphen en Chaam als in het natuurgebied ’t Ooievaarsnest blaadjes van een plant liggen en wilde graag weten om welke soort het gaat. Wat ze gezien heeft, zijn de bladeren van een plant met de naam bonte gele dovenetel. Wat meteen opvalt bij het zien van de blaadjes op de foto van Dorenda zijn de zilverkleurig-witte vlekken. We noemen deze plant dan ook een cultivar van onze inlandse gele dovenetel.

Bonte gele dovenetel (foto: Saxifraga Ed Stikvoort).

Cultivars zijn planten die door kwekers zijn geselecteerd op eigenschappen als bloemkleur, gevulde of bijzondere bloemen, bladvorm, een langere bloeiperiode, grotere vruchten, betere ziekteresistentie of, zoals in dit geval, een opvallende zilveren vlek op de bladeren. De oorspronkelijke soort is de gele dovenetel, een plant die in Nederland alleen in het wild voorkomt in Zuid-Limburg. Daarbuiten is de gele dovenetel zeldzaam. De cultivar bonte gele dovenetel heeft gele bloemen in schijnkransen net zoals de originele plant. Daarnaast produceren beide planten veel nectar, waardoor ze belangrijk zijn voor veel soorten insecten. Bonte gele dovenetel planten worden vooral veel in tuinen geplant, maar ook in gemeentelijke plantsoenen. De inheemse gele dovenetel is dus gebonden aan specifieke, oude of kalkrijke bosgrond, terwijl de bonte gele dovenetel op uiteenlopende humusrijke plekken kan groeien. Dit betekent dat zo’n bonte gele dovenetel regelmatig ontsnapt via tuinafval of bosranden en dus ook in onze Brabantse bossen kan gaan groeien. Voor Limburg kan deze cultivar een bedreiging gaan vormen voor de originele gele dovenetel.