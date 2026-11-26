De kou die tot min acht graden kan gaan, omwonenden van het azc in Uden en DNA-onderzoek naar verkrachtingen rond Breda. Deze vijf verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nieuw onderzoek naar DNA via de mannelijke familielijn heeft een doorbraak gebracht in vijf oude zedenzaken. In de zaak rond een reeks verkrachtingen in Breda is daardoor in augustus een 58-jarige man opgepakt. Hij zit vast als verdachte en de politie doet verder onderzoek. Hier lees je het hele verhaal.

Veel omwonenden van het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in Uden voelen zich niet gehoord door de gemeente Maashorst. Ruim driekwart is ontevreden over de informatie en acht op de tien heeft weinig vertrouwen in de gemaakte afspraken. De gemeente zegt zorgen serieus te nemen en wil via overleg met de buurt naar oplossingen zoeken. Lees hier meer.

De zevenjarige Hugo uit Breda krijgt volgens zijn moeder niet de specialistische hulp die hij nodig heeft. De hulp die hem eerder hielp, stopte omdat de praktijk geen contract meer had met de gemeente. Zijn moeder zegt dat het gezin onder grote druk staat en overweegt te verhuizen. Check het hier.

De komende nacht wordt volgens meteoroloog Verena Mülder de koudste van de week. Lokaal kan het min acht graden worden en ook de nacht daarna blijft het koud. Op natuurijs schaatsen wordt lastig door de wind. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook IJskoude nachten op komst, onze weervrouw weet hoe lang het blijft vriezen