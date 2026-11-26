In Mill, gemeente Land van Cuijk, is sinds kwart voor zeven vanavond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond negen uur opgelost is.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5451. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroomvoorziening rond negen uur vanavond weer normaal functioneert.