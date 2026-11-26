Een Ford Mustang en een vrachtwagen zijn donderdagavond tegen elkaar gebotst op de Nieuwkuikseweg in Helvoirt. De auto belandde in de greppel. De bestuurder, een man uit Vlijmen, is naar het ziekenhuis gebracht.

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De auto kwam vanuit Helvoirt en reed richting Vlijmen. Door een nog onbekende oorzaak kwam de auto op de verkeerde weghelft terecht. Daarbij schampte hij een tegemoetkomende vrachtwagen. Vervolgens kwam de auto aan de rechterkant van de weg in een greppel terecht.

Omdat de auto in de greppel lag, konden de autodeuren niet geopend worden. De brandweer moest een deel van de berm uitgraven om de deuren te kunnen openen en de man te bevrijden.

Een gedeelte van de Nieuwkuikseweg was na het ongeluk afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.