Ruim 80 ondernemers en organisaties hebben woensdagavond gepraat over de gevolgen van de vernieuwing van de Haringvlietbrug. De gemeenten Moerdijk, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee willen dat de regio tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. Die beginnen naar verwachting in 2031 of 2032.

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Ruim 80 ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen woensdagavond bijeen om te praten over de impact van de geplande renovatie van de Haringvlietbrug. Tijdens deze bijeenkomst werden de gevolgen voor bereikbaarheid, economie, onderwijs, recreatie, veiligheid en zorg besproken. De Haringvlietcoalitie, een samenwerkingsverband van verschillende partijen, wil ervoor zorgen dat de regio tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijft.

Belangrijke schakel

De Haringvlietbrug is een cruciale verbinding tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De brug speelt ook een belangrijke rol voor het internationale vrachtverkeer tussen Antwerpen en Rotterdam. Door intensief gebruik heeft de brug te maken met slijtage en vermoeidheid, wat een grootschalige renovatie noodzakelijk maakt.

In 2023 is het beweegbare deel van de brug al aangepakt. Rijkswaterstaat richt zich nu op de vernieuwing van het vaste deel, die naar verwachting in 2031 of 2032 start. Het kabinet heeft hiervoor een budget van 18 miljard euro gereserveerd voor infrastructuurprojecten, waarbij de Haringvlietbrug een prioriteit is.

Regionale samenwerking

De gemeenten Moerdijk, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben de Haringvlietcoalitie opgericht om de belangen van de regio te behartigen. Deze coalitie brengt overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om oplossingen te vinden. Een belangrijk doel is om een langdurige volledige afsluiting van de brug te voorkomen en de regio tijdens de renovatie bereikbaar te houden.

De coalitie wil ruim vóór de start van de werkzaamheden afspraken maken met het Rijk over omleidingen en alternatieven. Dit is van groot belang voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de regio. Het streven is een toekomstbestendige renovatie die de impact op Zuidwest-Nederland zoveel mogelijk beperkt.