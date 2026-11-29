Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan eetbare weidechampignons en dodelijke groene knolamanieten, een kluitje strekpoten op een schors van een boom, een setje keiharde broedcellen op een wand geplakt en een verhaal over het grootse levend wezen op aarde met een afstammeling in Oisterwijk. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag al gepubliceerd.

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Parelamanieten (foto: Leo Jacobs).

Wat zijn dit voor paddenstoelen en is een van die paddenstoelen de gevreesde groene knolamaniet?

Leo Jacobs stuurde mij een aantal foto’s die hij gemaakt had van paddenstoelen op een camping in Burgh-Haamstede. Zijn vraag was welke paddenstelen zijn het en zit er de beruchte groene knolamaniet bij? Op vier van de vijf foto’s zag ik paddenstoelen staan waarvan de naam parelamaniet is. Meer informatie over parelamanieten vind je hier. Op de vijfde foto staat of een gewone weidechampignon of een groene knolamaniet. Dat is dus het probleem, want je moet de hele paddenstoel bekijken wil je de juiste naam er op plakken. Daarnaast zijn gewone weidechampignons eetbaar en de groene knolamaniet is dodelijk als je die eet. Op de foto van Leo zie ik geen knol aan de voet van de steel, maar ik zou dat dan toch liever in het veld willen bekijken dan een definitief oordeel te geven aan de hand van een foto. Daarnaast zie ik op de meest linkse foto iets van een restant van een grote ring, maar ook dat zou ik het liefst in het veld willen bekijken. Er zijn duidelijke verschillen tussen groene knolamanieten en gewone weide champignons.

Weidechampignonnen of groene knolamaniet (foto: Leo Jacobs).

Groene knolamanieten groeien vaak bij eiken, hebben een knol aan de voet van de steel, plaatjes onder de hoed zijn wit en de groene knolamaniet heeft een enkelvoudige, smalle, witte ring op de steel. Gewone weidechampignons staan vaak in weilanden of grasstroken, dus niet vaak bij bomen, hebben geen knol, de plaatsjes onder de hoed zijn roze van kleur en hebben een grote, hangende, witte en licht gestreepte ring ook wel manchet genoemd.

Wil je nog meer weten over beide soorten? Dat lees je hier.

Een groene knolamaniet (foto: Saxifraga Sytske Dijksen).

Jonge strekpoten hooiwagens (foto: Margot Reijnders).

Kluitje hooiwagens gespot, wat zijn die aan het doen?

Margot Reijnders zag in Noordereinde een kluitje hooiwagens zitten en ze vroeg zich af waarom dat zo was. Volgens mij is de naam van dat kluitje hooiwagens strekpoten en zijn het jonge hooiwagens. Dit fenomeen zie je vaak op beschutte plekken, zoals onder stenen, tussen boomschors, in een schuurtje of in dichte struiken. Hooiwagens doen dit direct nadat de jonge hooiwagens uit de eitjes zijn gekomen. Massaal bij elkaar zitten, doen ze om een aantal redenen. Ten eerste als bescherming tegen uitdroging. Jonge hooiwagens zijn klein en kwetsbaar en door nu dicht op elkaar te kruipen, houden ze de luchtvochtigheid tussen hun pootjes hoger en verliezen ze minder snel vocht. Zo massaal bij elkaar zitten heeft ook voordelen tijdens koude of frisse ochtenden, vooral in het vroege voorjaar. Door deze samenscholing wordt net wat meer warmte vastgehouden. Daarnaast schrikt een grote, krioelende massa pootjes veel rovers, zoals vogels en grotere insecten, af. Slaat een rover toch toe, dan loopt dat vaak op niets uit. In zo'n grote groep is een individueel dier namelijk moeilijk te pakken.

Dat massale samenzijn verdwijnt zodra de dieren groter worden en meerdere keren zijn verveld. Als volwassen strekpoten gaan ze ieder hun eigen weg, op zoek naar voedsel en een partner om mee te paren.

Een strekpoot vrouw (foto: Saxifraga Ab H Baas).

Nestcellen kleine harsbij (foto: Laurens Versantvoort).

Wat voor keihards hangt aan mijn wand?

Laurens Versantvoort stuurde mij een foto van colonne, zo hard als beton (zijn woorden), die tegen een wand geplaatst waren en hij wilde graag weten wie dat gedaan heeft. Ik zag meteen dat het broedcellen waren, maar verder kwam ik ook niet, dus ben ik maar eens in de boeken gedoken. Helaas niets gevonden, dus dan uit nood vriendin Alice bij Naturalis gebeld en de foto doorgestuurd. Zij kwam met de volgende reactie: “Jammer dat de foto niet zo scherp is, want ik denk dat het iets leuks is. Het zijn naar mijn idee nestcellen van de kleine harsbij (Anthidiellum strigatum). Je kunt goed zien dat ze eruitzien als omgekeerde kruikjes van nog geen centimeter groot. Zo klein dat ze niet vaak worden ontdekt. Een voorbeeld is te vinden onder 'overige nesten' op, zie deze link. En ik heb ze een keer opgenomen in een artikel over de beste natuurvragen van 2022 (derde verhaaltje), zie deze link." Deze kleine harsbij komt vooral voor in het zuidoostelijk deel van ons land. Ik ben dan ook benieuwd waar Laurens Versantvoort woont. Vrouwtjes kleine harsbij metselen een omgekeerd druppelvormig nest, zie foto Laurens. Deze druppelvormige nestjes zijn ongeveer 1 centimeter groot en worden vaak tegen stenen en stammen gemetseld. Kleine harsbijen gebruiken daarvoor vooral plantenvezels en hars. Vooral dankzij het laatste materiaal hars, bouwen de kleine harsbijen de nesten bij voorkeur in de buurt van naaldbomen.

Een kleine harsbij man (foto: Saxifraga Pieter van Breugel).

Een sombere honingzwam (foto: Jan Hamers).

Paddenstoel gevonden, op gezocht, niet gevonden, wat is het?

Jan Hamers kwam een paddenstoel tegen in zijn tuin, maar kon er ondanks nazoekwerk niet achter komen wat de naam van de paddenstoel is en stuurde mij een foto. Volgens mij hebben we hier te maken met de paddenstoelensoort sombere honingzwam. Je komt de paddenstoelen van deze soort heel veel tegen op onze Brabantse zandgronden en dan vooral in bundels in de herfst (september-oktober) bij loof- en naaldhout. De paddenstoel heeft een vleeskleurig tot lichtbruin hoed met donkere, vezelige schubjes. Op de vlokkige steel zie je een witte ring, ook wel manchet genoemd, en aan de onderkant van die manchet zitten donkere vlokjes.

Sombere honingzwammen jong (foto: Saxifraga-Luuk Vermeer).

Bundels paddenstoelen van de sombere honingzwam zie je vaak op of rond de stamvoet en wortels van naald- of loofbomen. Ondertussen is een ondergronds parasitair schimmelnetwerk de levende bomen aan het aantasten via de wortels. Dit veroorzaakt witrot bij de bomen waardoor ze uiteindelijk kunnen afsterven. Is een boom aangetast? Dan is de boom niet meer te genezen. Wist je trouwens dat het grootste levende wezen op aarde ook een sombere honingzwam is? Het is een sombere honingzwam (Armillaria ostoyae) in Oregon (VS), die een ondergronds netwerk heeft van bijna 10 vierkante kilometer. Oftewel 2.000 voetbalvelden of het hele natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen, wat plusminus 10 vierkante kilometer groot is, beslaat.

Sombere honingzwammen oudere exemplaren (foto: Saxifraga Luuk Vermeer).

Mooie foto klaprozen (foto: Franka van Tilburg).

Rubriek mooie foto’s

Dit jaar hebben de klaprozen in Brabant haar beste beentje voorgezet. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de Klaprozen van Halder waar op een veld van 8,5 hectare enkel klaprozen stonden. Heel veel foto’s zijn de revue gepasseerd in de diverse media en ook Stuifmail wil niet achterblijven, vandaar deze prachtige foto van klaprozen, gefotografeerd door Franka van Tilburg.

Wisenten in de sneeuw (foto: Natuurcentrum de Maashorst).