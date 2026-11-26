De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft donderdagmiddag een inval gedaan bij een pand aan de Meccadamweg in Veghel.





Het gebied was afgezet met linten. Politieagenten waren gemaskerd aan het werk in de loods.

Ook zou een bakwagen losgebroken zijn. Volgens een 112-correspondent werden er met een palletwagen dozen uit de wagen gehaald en in de loods gezet.

De politie wil in verband met een lopend onderzoek nog niets zeggen. Eerder op dinsdag verrichtte de politie ook aanhoudingen bij winkelcentrum De Bunders en de Rembrandtlaan in Veghel.