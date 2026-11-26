In Breda is sinds kwart voor tien vanavond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur vannacht is opgelost. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4817 in Breda. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, zijn bezig met herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond twee uur vannacht hersteld. Tot die tijd kan een deel van de huishoudens in Breda zonder stroom zitten.