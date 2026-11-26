De wedstrijd tegen Real Madrid zal veel PSV-supporters niet alleen bijblijven vanwege de pijnlijke nederlaag op het veld (5-1). Volgens Supportersvereniging PSV zijn de Eindhovense fans voor en tijdens de wedstrijd in Madrid op een "mensonterende" manier behandeld.

In een statement haalt de supportersvereniging van PSV donderdag uit naar de Spaanse voetbalclub en politie. "Het is voor een club als Real Madrid blijkbaar geen enkel probleem om 81.000 Spaanse toeschouwers op een soepele manier toegang te verlenen tot het stadion. Maar 4.000 uitsupporters op een menselijke, ordelijke en respectvolle manier naar binnen begeleiden, blijkt een onmogelijke opgave."

Volgens de vereniging moesten PSV-fans dinsdag urenlang wachten voordat zij het stadion in mochten. Daarbij zou sprake zijn geweest van een gespannen sfeer en hard optreden van de politie. "Bij de kleinste beweging kon je rekenen op een tik met de wapenstok in je nek. Huilende kinderen, volwassenen in paniek en supporters die zich machteloos voelden."

Meerdere keren gecontroleerd

Ook over de meerdere keren dat de PSV-supporters hun paspoort en ticket moesten laten zien is de vereniging niet te spreken. Zo moesten bijvoorbeeld powerbanks, lippenstift, vapes en andere spullen worden ingeleverd.