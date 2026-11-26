PSV-fans niet te spreken over behandeling bij Real Madrid: 'Mensonterend'
De wedstrijd tegen Real Madrid zal veel PSV-supporters niet alleen bijblijven vanwege de pijnlijke nederlaag op het veld (5-1). Volgens Supportersvereniging PSV zijn de Eindhovense fans voor en tijdens de wedstrijd in Madrid op een "mensonterende" manier behandeld.
In een statement haalt de supportersvereniging van PSV donderdag uit naar de Spaanse voetbalclub en politie. "Het is voor een club als Real Madrid blijkbaar geen enkel probleem om 81.000 Spaanse toeschouwers op een soepele manier toegang te verlenen tot het stadion. Maar 4.000 uitsupporters op een menselijke, ordelijke en respectvolle manier naar binnen begeleiden, blijkt een onmogelijke opgave."
Volgens de vereniging moesten PSV-fans dinsdag urenlang wachten voordat zij het stadion in mochten. Daarbij zou sprake zijn geweest van een gespannen sfeer en hard optreden van de politie. "Bij de kleinste beweging kon je rekenen op een tik met de wapenstok in je nek. Huilende kinderen, volwassenen in paniek en supporters die zich machteloos voelden."
Meerdere keren gecontroleerd
Ook over de meerdere keren dat de PSV-supporters hun paspoort en ticket moesten laten zien is de vereniging niet te spreken. Zo moesten bijvoorbeeld powerbanks, lippenstift, vapes en andere spullen worden ingeleverd.
Volgens de supportersvereniging hielden de controles niet op nadat mensen eenmaal in het stadion waren. "Zelfs bij een toiletbezoek werd je opnieuw gefouilleerd. Ging je het vak weer in dan moest je weer ticket en paspoort laten zien. Ook na een bestelling bij de catering."
In het statement vraagt de vereniging zich af waarom het zo heeft moeten gaan en wat het doel ervan is.
PSV ook niet tevreden
PSV liet eerder al weten niet tevreden te zijn over de manier waarop de meegereisde supporters in Madrid zijn behandeld. Volgens de supportersclub had PSV vooraf verschillende maatregelen genomen, maar dat was niet genoeg om gastvrij te worden ontvangen.
De gebeurtenissen zijn besproken in de evaluatie tussen de betrokken clubs en de UEFA. De Eindhovense supporters gaan alleen nog een stap verder. "We hebben onder andere contact opgenomen met Football Supporters Europe (FSE), de organisatie die zich op Europees niveau inzet voor de belangen en rechten van voetbalsupporters."
Of dat tot veranderingen leidt, weet de supportersvereniging niet. "Maar niets doen is voor ons geen optie. Want laten we één ding heel duidelijk stellen: wij zijn voetbalsupporters, geen criminelen. En al helemaal geen vee dat je zonder enige vorm van respect door een stadionpoort hoeft te drijven."